Россияне стали реже заражаться клещевым энцефалитом

https://static.news.ru/photo/e568ba68-ce8c-11eb-a7b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России число заражений клещевым энцефалитом за последние 20 лет снизилось в три раза. Как рассказал изданию Pravda.Ru главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов, такая тенденция связана с потеплением климата.

По словам эксперта, последний раз пик заболеваемости клещевым энцефалитом пришёлся на 1995 год, а затем статистика пошла на убыль.

Несмотря на снижение числа заболевших, Платонов считает необходимым по-прежнему делать соответствующие прививки. Особенно это касается жителей Томской области и Сибири.

Там инфицированных членистоногих больше и случаев заражения тоже. Причина — подходящий для клеща климат. Для жителей других регионов вакцинация от клещевого энцефалита также важна, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что на черноморских российских курортах появились тигровые комары, которые переносят опасные болезни. Такого комара в РФ раньше никогда не было, а сейчас эти кровососущие расселились на всей территории Кавказского побережья, их находят в Крыму и Новороссийске.