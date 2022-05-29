Россияне стали покупать меньше планшетов «Известия»: россияне в I квартале 2022 году стали покупать меньше планшетов

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Россияне стали покупать меньше планшетов. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на ведущих отечественных ритейлеров электроники. При этом отмечается, что граждане стали отдавать предпочтение более дорогим моделям гаджетов.

В пресс-службе компании «Связной» изданию сообщили, что в первом квартале текущего года россияне купили в общей сложности 537 тысяч планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей. С учётом апреля цифра составила 650 тысяч проданных экземпляров на сумму более 15 млрд рублей, дополнили в «М.Видео-Эльдорадо».

При этом ритейлеры отмечают, что несмотря на значительные цифры продаж, россияне перестают покупать планшеты. Например, по оценкам МТС и «Мегафона», в первом квартале текущего года было продано на 6% меньше гаджетов, чем за тот же период времени годом ранее.

При этом растёт число россиян, покупающих более дорогие модели. В 2022 году доля тех, кто позволил себе гаджет стоимостью более 20 тысяч рублей, составила 33%, годом ранее этот показатель находился на уровне 25%. С 17 до 20% увеличилась доля покупателей планшетов от 15 до 20 тысяч рублей. При этом на 11% упали продажи планшетов стоимостью менее 15 тысяч рублей.

Лидером рынка в январе — марте 2022 года стала продукция от компании Samsung — её предпочли почти треть всех покупателей. Второе место у Lenovo с показателем 17%, на третьем месте Apple с 12,8%. Также в топ-пять попали Huawei и Xiaomi.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощён. По его словам, правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации, что позволит облегчить импорт техники и обеспечить потребности внутреннего рынка, избежав сбоев в производстве.