Россияне стали отказываться от забронированных туров в Израиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы стали отказываться от забронированных туров в Израиль, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как отмечается, деньги им возвращают в полном объеме. При этом те, кто уже находится на отдыхе, не просят о досрочном возвращении в Россию.

Туристы, уже прилетевшие на отдых в Израиль, не обращаются к туроператорам с просьбами досрочно вернуть их в Россию. Но те, кто приобрел туры и только собирался лететь, начали аннулировать туры. Туркомпании возвращают им средства за отмененные поездки в полном объеме, — говорится в сообщении.

Представители отрасли отмечают, что проблем с возвратом денег за туры быть не должно. Однако со сложностями могут столкнуться те, кто самостоятельно бронировал авиабилеты или гостиницы. Им придется обращаться непосредственно в отели и в авиакомпании.

По данным РСТ, на территории Израиля сейчас находится около сотни организованных туристов. Кроме того, есть те, кто поехал в ближневосточную страну самостоятельно, а также находящиеся на лечении и приехавшие с личными или деловыми целями.

Раннее сообщалось, что в связи с боевыми действиями в Израиле цены на авиабилеты из Тель-Авива в Москву подскочили в 10 раз. Так, 9 октября стоимость прямого перелета составила порядка 370 тысяч рублей. Билет в обе стороны обойдется более чем в 500 тысяч рублей.