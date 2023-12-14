Россияне стали отказываться от водки в пользу «благородного» напитка Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в 2023 году упали на 0,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи водки в России за январь — ноябрь 2023 года упали на 0,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. Вместе с тем продажи коньяка за указанный период выросли на 9,8%.

В общем продажи спиртных напитков в стране поднялись на 4,1%, и это без учета пива, сидра, медовухи и пуаре. Спрос на алкоголь крепостью от 9% вырос на 2,5%, а ликеро-водочных напитков крепостью от 25% — на 21,6%. Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 5,7%, а игристых — на 9,6%.

Ранее преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова предупредила, что из-за повышения лицензионных сборов после Нового года алкоголь подорожает. Однако, по ее словам, производители и продавцы начнут поднимать цены чуть раньше, пользуясь предновогодним ажиотажем. Поэтому, уточнила Волкова, алкогольные напитки имеет смысл приобрести заранее, не дожидаясь предновогодних очередей.

Тем временем психиатр-нарколог Даниил Петров заявил, что необходимо подготовить организм к новогоднему застолью заранее, это поможет избежать неприятных последствий, связанных с похмельем. По его словам, начать процесс детоксикации с помощью витаминных комплексов, гепатопротекторов и сорбентов необходимо за два дня до начала празднования.