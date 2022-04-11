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Россияне стали меньше тратить на повседневные товары

«Ромир»: россияне сократили расходы на товары повседневного спроса
13:27, 11 апреля 2022
Россияне стали меньше тратить на повседневные товары Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Россияне в марте стали меньше тратить на повседневные товары. Расходы граждан на эту категорию сократились на 0,7% по сравнению с февралём, следует из результатов исследования холдинга «Ромир».

В марте на FMCG-товары пришлось 45,6% расходов россиян. Это на 0,7% меньше, чем в феврале. В годовой динамике изменение индекса минимальное (+0,04%),говорится в сообщении.

FMCG Index представляет собой соотношение затрат домохозяйств на FMCG-товары ко всем расходам домохозяйства. Данный индекс отражает уровень благосостояния населения, так как эта статья расходов обязательно есть в бюджете любой семьи.

Ранее последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов назвал причину обнищания россиян. По его мнению, в этом виноваты власть и корпорации.

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