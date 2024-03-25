Россияне стали меньше посещать торговые центры после теракта в «Крокусе» Focus Technologies: посещаемость торговых центров в России снизилась на 15–20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России стали значительно реже посещать торговые центры в первые выходные после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies. Так, в среднем по стране показатели посещаемости снизились на 15–20%, а в Москве — на 30–35%.

Как считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, российские граждане отложили визиты в торговые центры не только из соображений безопасности. Это также является проявлением сочувствия к родственникам погибших и пострадавших при теракте.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов не исключил, что в некоторых торговых центрах «эмоциональное снижение трафика» в ближайшие недели может составить до 70%. При этом участники рынка ожидают, что посещаемость объектов восстановится в течение месяца. Кроме того, они обещают обеспечить дополнительные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в «Крокус Сити Холле» после теракта займут от одного года до пяти лет. Реконструкция объекта позволит сохранить тысячи рабочих мест. Однако для окончательной оценки ущерба необходимо время и тщательный анализ разных вариантов.