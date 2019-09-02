https://static.news.ru/photo/3b490a2c-ce27-11e9-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Акция памяти жертв терроризма у театрального центра на Дубровке. Фото: АГН"Москва"

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) опубликовал исследование, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

За последние восемь лет количество россиян, считающих, что уровень мировой угрозы со стороны международного терроризма снизился, составило 38%. В 2011 году так считали 14%.

53% респондентов считают, что террористические атаки на граждан РФ сегодня маловероятны. Из 32% россиян, которые считают, что атака в целом возможна, лишь 3% твёрдо в этом уверены.

Также 64% опрошенных заявили о своей уверенности в том, что государство способно защитить население страны от возможных террористических атак.

Как ранее писал News.ru, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил рассказывать школьникам и студентам об опасности вербовки террористами в интернете.