Всероссийский центр изучения общественного мнения (
За последние восемь лет количество россиян, считающих, что уровень мировой угрозы со стороны международного терроризма снизился, составило 38%. В 2011 году так считали 14%.
53% респондентов считают, что террористические атаки на граждан РФ сегодня маловероятны. Из 32% россиян, которые считают, что атака в целом возможна, лишь 3% твёрдо в этом уверены.
Также 64% опрошенных заявили о своей уверенности в том, что государство способно защитить население страны от возможных террористических атак.
Как ранее писал News.ru, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил рассказывать школьникам и студентам об опасности вербовки террористами в интернете.