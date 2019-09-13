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Опросы, проведённые Левада-Центром для финского Министерства иностранных дел, показали, что с 2017 года число россиян, хорошо или очень хорошо относящихся к Финляндии, выросло на 3%. Положительно к этой североевропейской стране относятся трое из четырёх граждан РФ (71%).

При этом доля респондентов, которые испытывают по отношению к Финляндии отрицательные эмоции, снизилась с 10 процентов до 5% — в количественном выражении таких граждан стало на шесть миллионов меньше, чем двумя годами ранее.

В количественном выражении рост (числа тех, кто относится хорошо) соответствует около 3,5 млн совершеннолетних граждан, — сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

69% опрошенных охарактеризовали отношения России и Финляндии как хорошие, добрососедские и дружественные. 14% респондентов считают, что отношения двух государств прохладные и напряжённые.

Опросы были проведены летом, в них приняли участие 1600 человек в разных регионах РФ.

Ранее сообщалось, что число россиян, хорошо относящихся к США и странам Европейского союза, выросло за лето 2019 года на 11 и 13% соответственно.

С 1 сентября власти Финляндии ужесточили требования для предоставления россиянам «шенгена». Теперь граждане РФ должны при подаче заявления на въезд предоставить пакет документов, соответствующий требованиям Евросоюза. В частности, подтверждать свои финансовые возможности, позволяющие путешествовать, придётся наличием проездных билетов, оплаченных броней и так далее, писал News.ru.