https://static.news.ru/photo/00de4f8c-cbc5-11e9-b76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты ассоциации «Теплицы» России проанализировали ситуацию на рынке и выяснили, что россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.

Согласно итогам исследования, продажи букетов ко Дню знаний в последнее время ежегодно уменьшаются на 10-15%.

По словам директора тепличного комплекса «Подосинки» (бренд «Линия розы») Юлии Чарышкиной, эта тенденция связана со снижением покупательской способности граждан, ростом цен на канцтовары и одежду для школьников, увеличением стоимости обучения.

Цветы к 1 сентября меняют своё назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. Ещё три-пять лет назад рост продаж в этот период составлял 50-60%, сейчас — не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа, — уточнила она.

Чарышкина добавила, что стоимость букетов подскочили из-за высокого курса валют, а также удорожания тарифов на энергию и газ, «а покупатель не всегда готов платить за все это».

Аналитики отмечают, что оптовые цены перед 1 сентября увеличиваются примерно на 15-20%, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что минимальная стоимость букета ко Дню знаний на рынках Москвы в 2019 году составит 350 рублей. За данную сумму можно будет приобрести от трёх до пяти цветов.