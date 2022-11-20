Россияне стали экономить в ресторанах и барах Россияне за год стали тратить в ресторанах и барах на 26% меньше

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Средний чек жителей РФ в барах и ресторанах за год снизился на 26%, передает РИА Новости со ссылкой на исследования «Чек Индекс». Аналитики связали эту тенденцию с желанием россиян сэкономить перед Новым годом и сокращением необязательных трат.

<...> средний чек на рестораны и бары с 1 по 13 ноября составил 994 рубля, оказавшись на 26% ниже аналогичного периода прошлого года, — следует из результатов исследования.

При этом специалисты выяснили, что число покупок увеличилось на 43%, а средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей. Однако на фастфуд жители страны стали тратить меньше — средний чек снизился на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%.

Исследователи также назвали регионы с самым высоким средним чеком. Так, в первую половину ноября больше денег в барах и ресторанах оставили москвичи (1918 рублей), петербуржцы (1366 рублей) и жители Подмосковья (1818 рублей).

В начале ноября аналитики сообщили, что россияне с наступлением кризиса начали меньше тратить в ресторанах. Исследователи фиксировали, что жители страны чаще заменяют дорогие заведения на более бюджетные. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предположил, что вскоре заведения начнут опускать ценники, чтобы удержать клиентов.