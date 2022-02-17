Россияне стали чаще заключать брачные контракты

За десять лет количество заключаемых ежегодно брачных контрактов увеличилось в три раза, сообщают «Известия». В 2021 году россияне подписали почти 150 тысяч брачных договоров. Данный тип юридического соглашения позволяет супругам облегчить распределение имущества в случае разрыва отношений. Зачастую пары заключают брачные контракты, чтобы доказать свою верность второй половине.

Я сама инициировала заключение брачного договора. Мне не хотелось, чтобы у любимого человека когда-то возникли подозрения в моей алчности, — рассказала изданию жительница Москвы.

Юристы при этом отмечают, что самое сложное — это распределение имущества, которое было куплено по ипотеке. В таких случаях банк может не принять во внимание наличие брачного договора, так как оно было заключено до приобретения жилья.

Договор ипотеки может быть изменён только по согласию обеих сторон либо в судебном порядке при наличии для этого оснований. Поэтому семейный спор, где делится ипотека, осложняется позицией банка по этому вопросу, — пояснила член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская.

Специалисты при этом уточняют, что выгоднее всего заключать брачный договор, когда у обоих супругов есть свой бизнес.

Ранее сообщалось, что бывшие военнослужащие, которые вышли на пенсию по достижению предельного возраста службы либо по состоянию здоровья, могут претендовать на определённые льготы при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет. Речь идёт о праве на бесплатный проезд на лечение или на отдых при покупке билетов на самолёт, поезд или автобус.