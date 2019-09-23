https://static.news.ru/photo/d7f20db4-dde1-11e9-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жителей России, которые не опасаются пить водопроводную воду, стало больше. Многие её кипятят или очищают с помощью фильтров, однако есть и те, кто считает возможным употреблять и неочищенную жидкость. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте от 60 лет и старше, а также жители сельской местности, сказано в отчёте социологов . В общей сложности доля россиян, употребляющих воду только из-под крана, за три года увеличилась с 39% до 44%. Этому способствовало расширение использования фильтров для очистки воды — 35% опрошенных назвали это главной причиной употребления водопроводной воды.

Вместе с тем тех, кто предпочитает только бутилированную воду, по-прежнему 16%. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%), жители городов-миллионников (25%) и региональных столиц (22%).

Свой выбор россияне объясняют опасениями, что вода из-под крана может навредить здоровью (27%), а также неприятными вкусом или запахом (29%) либо недостаточно хорошим, по их мнению, качеством (22%).

Остальные опрошенные пьют воду обоих типов — в зависимости от ситуации (32%).

Ранее, как писал News.ru, врач развенчал миф о вреде питья во время еды. Эксперт также рассказал, как именно употребление жидкости влияет на организм человека.