Россияне стали чаще летать лоукостерами

https://static.news.ru/photo/6b1d3120-b179-11ea-a0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля забронированных билетов на внутренние рейсы авиакомпаний-лоукостеров от всех бронирований в РФ выросла за первую половину 2020 года до 24,1% с 19,4% годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Biletix, передаёт РИА Новости. Также граждане России стали чаще летать без багажа — доля таких тарифов выросла с 32 до 45%.

Средняя стоимость безбагажного перелёта в точку назначения и обратно весной 2020 года составила 5169 рублей, бюджетный перелёт с багажом туда и обратно в среднем стоил 6936 рублей. Таким образом, экономия при полёте без багажа составила около 25%.

Самыми популярными направлениями у путешественников, предпочитающих безбагажные рейсы, стали Анапа, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи.

Как сообщал NEWS.ru, с 1 июня лоукостер «Победа» возобновил полёты по России, прерванные из-за пандемии коронавируса.