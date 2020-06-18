Россияне стали чаще летать лоукостерами

Доля забронированных билетов на внутренние рейсы авиакомпаний-лоукостеров от всех бронирований в РФ выросла за первую половину 2020 года до 24,1% с 19,4% годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Biletix,
Средняя стоимость безбагажного перелёта в точку назначения и обратно весной 2020 года составила 5169 рублей, бюджетный перелёт с багажом туда и обратно в среднем стоил 6936 рублей. Таким образом, экономия при полёте без багажа составила около 25%.
Самыми популярными направлениями у путешественников, предпочитающих безбагажные рейсы, стали Анапа, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи.
Как сообщал NEWS.ru, с 1 июня лоукостер «Победа» возобновил полёты по России, прерванные из-за пандемии коронавируса.
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