Россияне стали чаще искать водителей и нянь с антителами к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/8dcbce6c-4291-11eb-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики сообщили о повышенном спросе на услуги нянь, сиделок, клинеров и водителей с антителами к COVID-19.

Согласно данным исследования одного из онлайн-сервисов услуг, количество таких запросов с 1 по 17 декабря увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом в ноябре.

Объявления с требованием к кандидатам на место водителя, сиделки или няни о наличии у них антител к коронавирусу публикуются ежедневно. Кроме того, всё чаще появляются запросы: «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом».

Также заказчики при приёме на работу просят исполнителя предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такие условия, например, предъявляют фотографам на детские утренники, сборщикам подарков, сиделкам и массажистам, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что каждый десятый россиянин (10%) при приёме на новую работу проходил процедуру проверки кредитной истории. При этом молодёжь в возрасте до 24 лет почти не сталкивается с такой проверкой.