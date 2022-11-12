Россияне стали больше покупать фильмы и музыку на DVD и Blu-ray-дисках РБК: в России выросли продажи фильмов и музыки на DVD, Blu-ray-дисках и DVD-плееров

Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Продажи фильмов и музыки на DVD- и Blu-ray-дисках увеличились более, чем в два раза с начала весны, сообщили РБК в «М.Видео-Эльдорадо». Кроме того, у Ozon купили на 40% больше DVD-плееров.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что тренд отчасти связан с уходом Netflix. Кроме того, по данным компании, изменилось и качество контента. Пик продаж дисков пришелся на 2019 год, когда онлайн-кинотеатры и разные стриминговые платформы были менее развиты.

Сейчас его выбирают покупатели, особенно требовательные к качеству изображения и звука. При этом DVD-диски у россиян популярнее: по данным маркетплейса, их покупают в три раза больше, чем Blu-ray, — отметили в Ozon.

В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что одним из основных факторов спроса на диски стали ограничения со стороны зарубежных стриминговых сервисов. После начала военной спецоперации на Украине россиянам стали недоступны Netflix и Amazon Prime Video. Кроме того, в отечественных онлайн-кинотеатрах в последние месяцы сокращается количество западного контента из-за истечения сроков лицензий.

Заявления компаний подтвердил и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Из-за отсутствия громких премьер в офлайн-кинотеатрах и на стриминговых сервисах аудитория все равно хочет развлекаться. По словам эксперта, с помощью развлекательного контента многие стремятся в том числе «отвлечься от политической повестки».

Ранее в Минпромторге сообщили, что параллельный импорт не распространится на зарубежные фильмы. Тем не менее, ведомство дополнило перечень для параллельного импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics