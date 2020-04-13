Россияне стали больше обращаться к психиатрам из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/77ae9d4a-7d83-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число обращений к психиатрам из-за коронавирусной инфекции выросло в России. Об этом заявил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

По его словам, на горячую линию поступило 96 звонков в течение суток. Кекелидзе подчеркнул, что это большое количество обращений. Если раньше по коронавирусу не звонили, то теперь таких звонков около 15-20%.

Каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее, — подчеркнул Кекелидзе в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Психолог подчеркнул, что членам семьи на самоизоляции нужно с заботой относиться друг к другу. Давать время по часу-два «побыть одному».

Кекелидзе считает, что после карантина может увеличиться число разводов, но позже люди будут вновь сходиться, поскольку «ситуация была тяжёлая».

Психиатр подчеркнул, что члены семьи должны договориться, что «обижаться можно от 3 до 10 минут», а потом простить обиду, а если были неправы, то извиниться.

NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция вынудила людей чаще общаться по телефону. Так они компенсируют невозможность увидится лично.