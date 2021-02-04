Россияне стали больше материться в соцсетях после запрета

https://static.news.ru/photo/45a0c384-6787-11eb-9700-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Российские пользователи соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и Instagram в период с 1 по 2 февраля 2021 года начали чаще материться в Сети, несмотря на принятый закон, который запрещает использование нецензурщины в интернете. Так юзеры сделали 646,1 тысячи публикаций с бранью.

В прошлом же году 3-4 февраля в тех же самых соцсетях были зафиксированы 426,5 тысяч нецензурных выражений. Таким образом, можно полагать, что россияне стали больше материться в общественном информационном поле.

В прошлом году в Сети обсуждались пандемия коронавируса, а также обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. В этом же году главной темой для дискуссий в социальных сетях стало задержание оппозиционного политика Алексея Навального и последовавшие за этим митинги. Юзеры выражают противоречивые мнения. Некоторые из них жалуются, что эта тема буквально заполонила всё информационное пространство, передаёт РБК со ссылкой на исследование «Медиалогии».

Напомним, в России с 1 февраля действует закон, запрещающий пользователям социальных сетей материться. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно поправкам в закон, следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы за нецензурную брань в соцсетях вводиться не будут. Тем не менее предполагается, что благодаря нововведениям юзеры смогут прерывать потоки нецензурщины.