Россияне стали активнее бороться со спам-звонками Операторы связи сообщили о росте популярности услуг борьбы со спам-звонками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярность услуг по определению и блокировке нежелательных звонков, а также соответствующего программного обеспечения стремительно растет среди россиян, сообщают «Ведомости». Представители «Мегафона», МТС, Tele2, Тинькофф Банка, а также разработчиков ПО в области информационной безопасности «Лаборатория Касперского», «РТК-Солар», Infosecurity подтверждают, что люди действительно стали активнее бороться со спам-звонками.

Как пишет издание, только среди абонентов «Мегафона» число пользователей услуги борьбы с телефонным спамом выросло с 1 млн до 6,5 млн с декабря 2022 года.

Представители «Тинькофф Мобайл» также утверждают, что определителем номера пользуется 6,5 млн человек, причем пик спроса наблюдался в июле. Тогда услугу подключили в два раза больше клиентов, чем в среднем в предыдущие месяцы 2023 года. В общей сложности определителем пользуется треть абонентов оператора. Кроме того, с 1 млн до 5 млн возросло число скачиваний приложения Kaspersky Who Calls.

Ранее эксперт в области технологий Денис Кусков рассказал, как избавиться от спам-звонков. По его словам, прежде всего, надо избегать размещения номера телефона в открытом доступе.