Россияне сравнили 2022-й год с предыдущим ФОМ: 57% россиян назвали 2022-й год более плохим, чем предыдущий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

57% жителей России считают, что 2022-й год был хуже по сравнению с предыдущим, обратного мнения придерживаются лишь 11% опрошенных россиян, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Четверть граждан сообщила, что 2022-й и 2021-й год были примерно одинаковыми.

У респондентов также поинтересовались, какой год лично для них был лучше, на что 16% жителей ответили, что 2022-й был лучше, 40% высказались о том, что 2022-й хуже, а для 42% оба года стали достаточно одинаковыми.

35% участников опроса от 2022-го года ничего хорошего не ждали, у 17% хорошие ожидания оправдались, у 43% — не оправдались.

Ранее стало известно, что самый резкий рост тревожности в 2022 году, по данным ФОМ, зафиксировали после объявления частичной мобилизации в России. 25 сентября показатель подскочил с 35% до 69%. Максимального уровня тревожность достигла с 30 сентября по 2 октября, когда доля людей с таким настроением составила 70%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым выяснилось, что среди россиян от 14 до 35 лет, «гражданином мира» более всего склонны себя ощущать люди в возрасте от 18 до 24 лет (35%) и граждане от 30 до 35 (28%). В категории россиян от 25 до 29 лет таковых 23%, а среди 14–17-летних — только 11%.