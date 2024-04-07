Россияне совершат первый стратосферный прыжок на полюс: инфографика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Трое россиян попытаются установить новый мировой рекорд. Предположительно, 9 апреля они совершат стратосферный прыжок с парашютом с высоты более 10 тысяч метров на станцию Барнео, которая находится в 100–110 километрах от Северного полюса. В проекте примут участие летчик-космонавт Герой РФ Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.

Они прыгнут из самолета Ил-76 при температуре от −50 до −60 градусов. Самолет при этом будет идти на скорости 380 километров в час. Стратонавты проведутв свободном падении около двух-трех минут, а скорость их спуска составит порядка 300 километров в час. Приземлятся они на льдину. В начале апреля температура воздуха на Северном полюсе держится в районе −30 градусов. Чтобы астронавты не замерзли, их костюмы, перчатки и прочую амуницию сделали с подогревом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По словам Михаила Корниенко, предстоящий прыжок — это патриотический проект. Стратонавты хотят, чтобы за Россией был еще один мировой рекорд. Кстати, они спустятся на Землю на парашютах в цветах российского триколора, которые сделаны на заказ специально для этого случая. Чем еще интересен проект — в инфографике NEWS.ru.