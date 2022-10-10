Россияне сообщили о массовых сбоях в работе Telegram

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram из России сообщают о массовых сбоях в работе приложения. Как передает Baza, сообщения в приложении приходят с большой задержкой или не прогружаются вовсе. Также есть проблемы с отправкой и получением медиафайлов. По данным Downdetector, сбои начали появляться около 09:12 по московскому времени.

В последний раз существенные сбои в работе мессенджера происходили 24 марта. Более 1,4 тысячи пользователей Telegram столкнулись с трудностями при отправке сообщений. За день до этого в Сети появилось более 5800 отчетов о проблемах в работе мессенджера.

По данным Downdetector, проблемы с подключением к серверу тогда испытали 67% пользователей. У 21% не загружалось приложение. У оставшихся 12% происходили ошибки в работе при получении сообщений.

21 марта в России наблюдался масштабный сбой в работе сервисов Apple. В частности, поступало много жалоб на работу Apple Music, iCloud и App Store.

До этого крупный сбой зарегистрировали днем 15 марта: тогда проблемы в основном были зафиксированы с работой приложения (39%) и получением сообщений (35%). Ещё 26% указали на трудности с подключением к серверу. На карте перебоев в основном фигурировали Россия, Украина, Белоруссия и Германия.