Россияне высказали отношение к чёрному юмору

Россияне высказались о том, можно или нельзя шутить на некоторые темы. Наиболее уместными для шуток граждане РФ считают такие темы, как отношения с начальством, отношения в семье, а также экономические и социальные проблемы страны. 77% россиян отрицательно относятся к чёрному юмору, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМа.
Только 5% респондентов
Россияне также назвали любимые юмористические передачи, в числе которых — Comedy Club (20%), КВН (15%) и шоу «Уральские пельмени» (15%). При этом 38% опрошенных заявили, что не смотрят юмористические передачи по телевидению, а 74% не смотрят юмористические программы в Интернете.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее российский юморист Вячеслав Мясников подверг критике шоу «Уральские пельмени», актёром которого он является. Он заявил, что в последнее время выступления участников стали намного слабее, поскольку все шутки уже «были придуманы». По его словам, каждый раз проигрывается один и тот же сценарий и шутки во всех возможных вариациях неизбежно начинают повторяться.