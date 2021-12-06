Россияне высказали отношение к чёрному юмору

Россияне высказались о том, можно или нельзя шутить на некоторые темы. Наиболее уместными для шуток граждане РФ считают такие темы, как отношения с начальством, отношения в семье, а также экономические и социальные проблемы страны. 77% россиян отрицательно относятся к чёрному юмору, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМа.

Только 5% респондентов относятся к чёрному юмору скорее положительно, а 16% — нейтрально или безразлично (26–39% среди молодёжи). Говоря о запретных для юмора темах, россияне отметили, что шутить не следует над здоровьем других людей (91%), над церковью (80%), национальными особенностями и традициями разных народов, а также над историей России, СССР и Российской империи (по 69%), показали результаты исследования.

Россияне также назвали любимые юмористические передачи, в числе которых — Comedy Club (20%), КВН (15%) и шоу «Уральские пельмени» (15%). При этом 38% опрошенных заявили, что не смотрят юмористические передачи по телевидению, а 74% не смотрят юмористические программы в Интернете.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее российский юморист Вячеслав Мясников подверг критике шоу «Уральские пельмени», актёром которого он является. Он заявил, что в последнее время выступления участников стали намного слабее, поскольку все шутки уже «были придуманы». По его словам, каждый раз проигрывается один и тот же сценарий и шутки во всех возможных вариациях неизбежно начинают повторяться.