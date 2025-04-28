Россияне сообщают о сбое в работе мобильного оператора В работе оператора «Т2» произошел сбой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россияне жалуются на сбой в работе мобильного оператора «Т2». По данным мониторингового сайта Downdetector, за последний час поступило свыше 700 жалоб, за сутки — около 2000. Жалобы также фиксирует портал «Сбой.рф». Там их количество составляет почти 300.

Россияне оставляют сотни жалоб: «Сбой мобильного интернета», «Не войти в личный кабинет», «Нет мобильной связи». Никакой официальной информации от оператора пока нет.

Ранее россияне массово жаловались на проблемы в работе Т-Банка. Больше всего жалоб (32%) поступило из Москвы. На втором месте по количеству обращений оказался Санкт-Петербург (19%), на третьем — Татарстан (8%).

До этого пользователи мобильного оператора МТС массово пожаловались на перебои в работе сервиса. Чаще всего пользователи были недовольны отсутствием интернета и мобильной связи.

Тем временем стало известно, что в Узбекистане заблокировали российский видеохостинг Rutube. По словам бывшего советника президента России, владельца компании LiveInternet Германа Клименко, это могло произойти из-за проблем с рекламными материалами. По его словам, подобные блокировки чаще связаны не с основным контентом платформы, а с нарушениями в рекламных блоках.