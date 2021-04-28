Власти рассказали, когда россияне снова станут путешествовать по стране

https://static.news.ru/photo/6b19cee4-a8eb-11eb-aa2a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристический поток в России может вернуться на допандемийный уровень в течение года. Такое мнение высказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, передаёт РИА Новости.

Прогноз на восстановление отрасли он озвучил в ходе презентации национального проекта по развитию внутреннего туризма.

Вернуться к показателям 2019 года в 65 млн поездок по России, по словам вице-премьера, является главной задачей кабмина в этой сфере.

Мы рассчитываем, что в ближайший год как раз на этот уровень и выйдем, потому что прирост, мы видим, уже в новой реальности идёт существенный по нашему турпотоку, — сказал Чернышенко.

Как уточнила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, турпоток пока что увеличивается лишь на курортах, в то время как наблюдается падение числа туристов в других российских городах. Сокращаются в том числе и бизнес-поездки.

В 2020 году, уточнила она, турпоток в России составил 37 млн поездок.

В конце марта в Ростуризме отчитались о завершении разработки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание в отрасли 4,6 млн рабочих мест и рост объёма экспорта туристических услуг до $22,2 млрд. Как уточнил Чернышенко на презентации, финансирование нацпроекта из федерального бюджета до 2030 года составит 529 млрд рублей, еще 72 млрд будет выделено из региональных средств.

По словам Догузовой, уже в этом году Россия запустит программу субсидирования туристических чартеров, появятся как минимум 12 направлений внутри страны. Это позволит в 1,5–2 раза удешевить стоимость отдыха для сограждан, отправляющихся в отпуск на неделю и более.