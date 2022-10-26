Россияне смогут жаловаться на проблемы связи в отечественном портале В России появится аналог сервиса Downdetector

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Российские пользователи смогут оставлять жалобы на проблемы связи в отечественном портале после появления в стране аналога Downdetector, рассказал в ходе форума «Спектр» директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Хуторцев. По его словам, уже сейчас специалисты работают над тестированием сервиса. В ближайшее время появится публичный портал, передает ТАСС.

Этот сайт, в частности, будет предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступность информационных ресурсов. Это будет не просто голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, есть ли проблемы и с чем они связаны, — подчеркнул Хуторцев.

Он добавил, что впоследствии функционал будет расширен. Эксперты станут развивать портал и добавлять больше бесплатных сервисов для оценки защищенности.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения (ПО), где размещено уже более тысячи решений, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Для размещения решений на маркетплейсе Russoft.ru необходимо подать заявку через портал «Госуслуги».