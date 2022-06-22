Россияне смогут заработать на мусорной отрасли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовые организации и физлица, имеющие брокерские счета на Московской Бирже, с сентября смогут выкупать ценные бумаги мусорной отрасли, сообщает «360». Отдельные выпуски для финансирования проектов по переработке могут быть верифицированы как «зелёные». По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, компания вложит в первоочередные проекты около 20 млрд рублей.

Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО, что позволит включить облигации ППК в первый или второй котировальный список. Мы будем принимать оперативные решения и выпускать ценные бумаги, в том числе и зелёные облигации, под определённые проекты. В пайплайне проектов на 2022 год — список уже из 10 проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей, — сказал Буцаев.

Он добавил, что в первую очередь за счёт привлечения средств на бирже профинансируют комплексные объекты обращения с отходами в Ленинградской и Магаданской областях.

Замгендиректора РЭО Сергей Королев отметил, что облигации будут включены в первый-второй котировальные списки, состоящие из надёжных эмитентов и выпусков.

17 июня стало известно, что Подмосковье впервые выбилось в тройку регионов — лидеров по состоянию инвестиционного климата. При этом в прошлом году Московская область занимала седьмую позицию, а семь лет назад — лишь 22-ю.