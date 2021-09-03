Заполнение заявлений на «Госуслугах» сделали автоматическим

Кабинет министров утвердил расширение функционала Единого портала госуслуг. Согласно нововведениям, пользователям больше не придётся заполнять заявления вручную, система сможет делать это автоматически. Об этом сообщается на сайте правительства.

Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала может запрашивать необходимые данные в органах госвласти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг, — говорится в официальном заявлении кабмина.

Такая возможность облегчит использование сервиса по многим запросам жителей России. Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал автоматически отправит запрос в Росреестр для подтверждения возможности прописки заявителя по указанному адресу. Также по запросу на получение субсидий и выплат портал может сам проверить наличие свидетельства ЗАГС у заявителя и заполнить форму полученными данными.

Ранее стало известно, что россияне смогут бесплатно газифицировать свои участки через портал госуслуг.