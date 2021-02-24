Россияне смогут вернуть товар по электронному чеку

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаёт сервис для хранения чеков в электронном виде. Когда работы над проектом завершатся, граждане смогут предъявлять такие чеки для передачи товара на гарантийное обслуживание или для его возврата.

ФНС России разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кешбэки, бонусы и другое, — сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

Чеки будут храниться в облачном сервисе ФНС только по желанию граждан и не будут включать в себя данные банковских карт, уточнили в службе. Отправить электронный чек в облако можно будет после предоставления продавцу номера телефона или адреса почты. Альтернативный способ — сканирование QR-кода на традиционном бумажном чеке.

Граждане смогут в любой момент отказаться от электронного чека и получить вместо него бумажную версию. Она поступит в информационную систему ФНС без указания телефонного номера или почтового адреса.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет оформлять электронные чеки в системе такс-фри, писал NEWS.ru. Правовая норма начала действовать с 1 января 2021 года.