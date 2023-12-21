Россияне смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 22 декабря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россияне смогут наблюдать метеорный поток Урсиды в самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря, передает ТАСС. Ученые обещают до десяти падающих звезд в час, отмечается, что помешать увидеть звездопад может Луна, приближающаяся к полной фазе.

Известно, что звездопад проходит ежегодно, увидеть его можно из Северного полушария Земли над северным горизонтом, область вылета метеоров находится в созвездии Малой Медведицы. В России метеорный поток виден на всей территории страны при условии безоблачной погоды.

Отмечается, что в прошлом Урсиды давали вспышки до 90–120 метеоров в час, однако в последние годы их активность пошла на убыль — около 10 метеоров в час. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее, уточняют ученые.

Ранее жители России смогли понаблюдать за звездопадом-гигнтом Геминиды. Поток видели вплоть по 17 декабря, а пик его активности пришелся в ночь на 14 декабря. В Роскосмосе пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада сокращается вдвое — примерно до 35 км/с.