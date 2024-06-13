Россияне смогут увидеть все свои телефонные номера на «Госуслугах» Депутат Горелкин: на «Госуслугах» появится раздел с оформленными SIM-картами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Новый раздел «Мои SIM-карты» появится на портале «Госуслуги». В нем пользователи смогут увидеть, какие телефонные номера оформлены на их паспортные данные. Такие нормы содержатся во внесенном 13 июня в Госдуму законопроекте, который направлен на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Кроме того, раздел позволит прекращать обслуживание тех номеров, которые не используются.

Также Горелкин рассказал об особых требованиях, которые вводятся для иностранцев, которые пользуются услугами российских сотовых операторов.

Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы. На одного иностранного гражданина можно будет оформить не более десяти номеров. Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство, — сказано в публикации депутата.

Эти меры, по мнению Горелкина, послужат укреплению безопасности россиян.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» может появиться возможность получить обратную связь по теме ЕГЭ. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, пользователи смогут оставлять предложения и замечания не только посредством обращения на горячую линию или в соцсети Рособрнадзора.