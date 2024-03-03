Россияне смогут судиться онлайн Сервис для дистанционного участия в судах разработают в России в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируют разработать сервис, который позволит гражданам в дистанционном формате участвовать в судебных заседаниях с применением системы биометрической идентификации, сообщает ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ. По его информации, система может появиться в 2024 году.

Минцифры России в 2024 году запланирована реализация сервиса, обеспечивающего проведение в судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы, — сказано в сообщении.

Отмечается, что возможность участия в судебных заседаниях в онлайн-формате разрабатывается в РФ в течение последних пяти лет. С начала 2022 года в стране на законодательном уровне ввели право участвовать в заседаниях с помощью веб-конференции. Российские суды проводят более 500 тысяч подобных заседаний каждый год.

Ранее сообщалось, что с февраля у россиян появилась возможность обратиться с иском в суд через портал «Госуслуги». Документы из личного кабинета системы теперь можно отправить во все суды общей юрисдикции и мировым судьям, которые подключены к модулю «Электронное правосудие».