Россияне смогут регистрироваться на авиарейсы без паспорта

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Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе соцсети Instagram. Это следует из данных сервиса Downdetector.

У большинства пользователи (64%) не загружаются страницы, ещё 23% юзеров не могут войти в свой аккаунт. Жалобы на проблемы поступают из всех российских и европейских городов. Кроме того, аналогичные сбои...