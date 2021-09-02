Россияне смогут регистрироваться на авиарейсы без паспорта

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что в 2022 году будет запущена программа, позволяющая россиянам в некоторых аэропортах регистрироваться на авиарейс без предъявления паспорта.
Сейчас с аэропортами идёт проработка пилотного запуска. Понятным станет оборудование, датчики, считыватели. Когда я говорю про пилоты, это будет полноценная работа, но просто в нескольких аэропортах, не по всей стране, — рассказал Шадаев.
По заявлению главы ведомства, Минцифры планирует значительно упростить процесс регистрации на рейс с помощью введения Единой биометрической системы в некоторых аэропортах России.
Ранее Шадаев пообещал оснастить каждую российскую школу бесплатным беспроводным Wi-Fi к 2024 году: по его словам, это нужно в первую очередь учителю, «чтобы можно было просто и удобно подключаться к защищённому Интернету».