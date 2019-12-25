https://static.news.ru/photo/b7dd8e54-27a6-11ea-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 января изменятся правила регистрации автомобилей. Россияне смогут получать номера на свои автомобили прямо у автодилеров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как пишет «Коммерсантъ», такую услугу смогут предоставлять компании, включённые в реестр МВД и имеющие статус специализированной организации. При этом осмотр транспортного средства и проверку документов владельца будет проводить сотрудник дилерского центра, после чего всю информацию направят в Госавтоинспекцию. В ГИБДД проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению.

Кроме того, постановление регламентирует привязку кода региона в номере к месту регистрации владельца. Также документ вводит запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет.

Как писал News.ru, введение обновлённых автомобильных номеров перенесено на 2020 год, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, соответствующий приказ выпустило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Она отметила, что наиболее часто с вопросами о новых номерах обращаются водители американских и японских машин.