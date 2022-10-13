Россияне смогут пройти бесплатное переобучение в 2023 году Программу бесплатного переобучения «Демография» продлили на весь 2023 год

Фото: mintrud.gov.ru

Россияне в новом году смогут пройти бесплатное переобучение, так как нацпроект «Демография» продлили на весь 2023 год, сообщает «МК в Мурманске». Проект является полностью бесплатным и доступен для граждан, входящих в определенные категории. Так, поучаствовать в проекте могут россияне до 35 лет, безработные, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, женщины с детьми до 7 лет включительно и сотрудники компаний, которые находятся под риском увольнения.

Благодаря проекту «Демография» россияне смогут пройти профессиональную подготовку или переподготовку, повысить квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование. По этой программе в 2022 году прошли обучение свыше 132 тысяч человек.

Как сообщалось, финансирование нацпроектов сократят на 240 млрд рублей в 2023 году. Всего на нацпроекты в следующем году будет направлено 2,86 трлн рублей. Больше всех урежут расходы на проект модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, самые большие траты будут заложены в нацпроект «Демография», где финансирование составит на 115,3 млрд рублей больше, чем в нынешнем году. В общей сложности на нацпроекты в бюджете заложено 5,82 трлн рублей на два года. В 2024 году оно составит 2,96 трлн рублей. В этом году на них было направлено 3,1 трлн рублей.

На нацпроект «Образование» в следующем году потратят на 32,7 млрд рублей больше, до 228,7 млрд рублей. Основные расходы пойдут на строительство пяти школ в Туве, завершение строительства четырех школ на Алтае, в Мордовии и в Псковской области. Предусмотрено финансирование конкурса «Учитель года» и создание детских технопарков «Кванториум».