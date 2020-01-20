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Власти планируют провести голосование о внесении поправок в Конституцию. Оно пройдёт после принятия соответствующего документа парламентом. Отмечается, что граждане России смогут проголосовать за весь пакет поправок целиком.

Конституцию России приняли в 1993 году. Она считается одним из самых стабильных документов. За 25 лет в неё было внесено всего несколько изменений. Однако основная часть прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства осталась неизменной.

Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесённый президентом России Владимиром Путиным, будет рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 21 января.