Россияне смогут принять участие в новой экспедиции Конюхова Участники круиза атомного ледокола «50 лет Победы» застанут экспедицию Конюхова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Конюхов

Россиянам предложили принять участие в арктической экспедиции путешественника Федора Конюхова, сообщает портал Yamal1.ru. По его данным, желающим нужно приобрести билет на один из трех круизов атомного ледокола «50 лет Победы».

Во время первого круиза, билеты на который уже полностью распроданы, путешественники увидят начало экспедиции Конюхова. Он будет стартовать с атомохода на мотопараплане.

Вторая поездка подразумевает посещение Конюхова на одной из стоянок, а во время третьей — россиянам предоставят возможность сопроводить возвращающегося из экспедиции путешественника. Организаторы отметили, что на второй и третий круизы все еще есть свободные места — цены стартуют от 2,5 млн рублей.

Ранее Конюхов сообщил о завершении первой в истории совместной экспедиции России и ОАЭ на верблюдах. Он сравнил ее с путешествием во времени. По его словам, идея о переходе возникла во время знакомства с приморским предпринимателем Иваном Молчановым.

Переход стартовал 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. В течение двух недель путешественники прошли через все семь эмиратов страны, конечной точкой маршрута стал городок Аль-Саади эмирата Рас-эль-Хайма.