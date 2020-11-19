Россияне смогут пожаловаться на задержку результатов теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/60336af4-2af5-11eb-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае задержки результатов теста на коронавирусную инфекцию россияне смогут пожаловаться на горячую линию. Её специально для этого запускает Роспотребнадзор.

Как сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», горячая линия начнёт работу с субботы 21 ноября. По её словам, для проведения тестирования чётко прописаны правила и требования, так что задержек быть не должно.

Попова отмечает, что на данный момент нет проблем с обеспечением регионов тест-системами на коронавирус. Более того, могут использоваться любые системы, которые обнаруживают антиген.

Мы расширяем линейку, в неё попадут все экспресс-тесты, которые будут основанием для диагноза, — заявила Попова.

Как ранее писал NEWS.ru, число заболевших коронавирусом россиян с начала пандемии превысило 2 миллиона человек. Россия находится на пятом месте в мире по количеству заразившихся после США, Индии, Бразилии и Франции.