Россияне смогут пожаловаться на задержку результатов теста на COVID-19

В случае задержки результатов теста на коронавирусную инфекцию россияне смогут пожаловаться на горячую линию. Её специально для этого запускает Роспотребнадзор.
Как
Попова отмечает, что на данный момент нет проблем с обеспечением регионов тест-системами на коронавирус. Более того, могут использоваться любые системы, которые обнаруживают антиген.
Мы расширяем линейку, в неё попадут все экспресс-тесты, которые будут основанием для диагноза, — заявила Попова.
Как ранее писал NEWS.ru, число заболевших коронавирусом россиян с начала пандемии превысило 2 миллиона человек. Россия находится на пятом месте в мире по количеству заразившихся после США, Индии, Бразилии и Франции.