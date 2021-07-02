Второе высшее творческое образование станет бесплатным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут получать второе высшее образование в сфере искусств бесплатно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Нововведение
Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется приём, а также порядок приёма указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.
В мае Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно нововведениям, студенты смогут получать сразу несколько специальностей. Документ был разработан кабмином РФ. Там отметили