Второе высшее творческое образование станет бесплатным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут получать второе высшее образование в сфере искусств бесплатно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение позволит россиянам получать второе или последующее творческое образование и продолжать работать по профессии. Тем не менее это будет возможно только при наличии творческих способностей. Это будут определять по результатам вступительных экзаменов в вуз.

Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется приём, а также порядок приёма указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.