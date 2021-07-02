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Второе высшее творческое образование станет бесплатным

12:39, 02 июля 2021
Фото: facebook.com/VGIKOfficial
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут получать второе высшее образование в сфере искусств бесплатно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение позволит россиянам получать второе или последующее творческое образование и продолжать работать по профессии. Тем не менее это будет возможно только при наличии творческих способностей. Это будут определять по результатам вступительных экзаменов в вуз.

Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется приём, а также порядок приёма указанных лиц будут утверждаться правительством РФ.

В мае Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно нововведениям, студенты смогут получать сразу несколько специальностей. Документ был разработан кабмином РФ. Там отметили, что нынешнее формирование образовательных стандартов (ФГОС) недостаточно эффективно.

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