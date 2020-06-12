Россияне смогут получить соцподдержку без предоставления справок

https://static.news.ru/photo/36b9d0d6-ad56-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее россиянам получать социальную поддержку без предоставления справок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия, — говорится в пояснении к документу.

Там также отметили, что в настоящее время органы исполнительной власти не имеют доступа к сведениям, по которым они могли бы определить, нуждается ли гражданин в соцподдержке.

Как ранее писал NEWS.ru, юристы сообщили, что люди, получающие пенсию, могут бесплатно пользоваться домашним телефоном, получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, компенсацию за покупку бытовой техники, а также воспользоваться другими видами помощи от государства.