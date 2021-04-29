Россияне смогут получать призы за полезные дела

https://static.news.ru/photo/a45ac092-a903-11eb-8631-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России запустят в работу онлайн-платформу «Другое дело», пользователи которой смогут получать призы за выполнение социально полезных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Старт платформы намечен на июнь. Зарегистрироваться на ней сможет любой желающий. За выполнение заданий от различных партнёров проекта граждане будут получать баллы, которые потом можно будет обменять на призы.

Автором проекта является предприниматель Максим Древаль. По его словам, в основе платформы лежит игровая механика, чтобы пользователям легче было начать делать добрые дела.

Предварительно на платформе будет размещено свыше 3,5 млн призов. Их предоставят более 50 партнёров проекта, в числе которых «Ростелеком», «Сбер», Mail.ru и другие.

Ранее сообщалось, что в Москве была запущена программа для волонтёров в возрасте старше 55 лет «Молоды душой». Для участия в ней необходимо заполнить анкету и пройти тематическое обучение. Программа предлагает участникам различные возможности для самореализации и общения.