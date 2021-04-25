Россияне смогут получать медицинские справки через Интернет

https://static.news.ru/photo/adceacba-a67e-11eb-9db0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ планирует упростить процедуру получения ряда медицинских справок. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, некоторые из них можно будет получить в электронном виде, передаёт KP.RU.

Цифровое здравоохранение изменяется, в том числе и в части, касаемой вопросов формирования кабинета «Моё здоровье», в рамках которого мы планируем уже в этом году реализовать часть функционала, — сказал министр.

Он уточнил, что на сегодняшний день уже существует возможность записаться на некоторые услуги через Интернет. В частности, россияне могут таким образом пройти вакцинацию. В скором времени планируется, что люди смогут получать медицинские справки в электронном формате. Правда, какие именно, Мурашко не уточнил.

В июле 2020 года Минздрав России разработал проект, благодаря которому медорганизации могут выдавать медицинские справки не только на бумаге, но и в электронной форме.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что пять субъектов РФ близки к победе над коронавирусом. В настоящий момент медицинская помощь оказывается 310 тысячам пациентов, у которых диагностирован COVID-19 или есть подозрение на инфекцию, уточнил Мурашко. По его данным, 110 тысяч из них проходят лечение в стационаре.