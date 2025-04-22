Россияне смогут купить алкоголь и сигареты без предъявления паспорта Кассы самообслуживания с биометрией позволят покупать товары 18+ без паспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России может исчезнуть необходимость предъявлять паспорт при покупке алкоголя, табака и энергетиков, сообщил заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов в интервью URA.RU. По его словам, первые кассы самообслуживания с системой биометрической идентификации появятся в магазинах уже в 2025 году.

Сейчас при покупке товаров 18+ на кассе самообслуживания покупателю приходится звать сотрудника для проверки возраста. Новая технология позволит автоматически подтверждать совершеннолетие с помощью биометрии — достаточно посмотреть в камеру. При этом традиционный способ с предъявлением паспорта останется как альтернатива.

Бизнесу интересна возможность подтверждать возраст клиента по биометрии. Это яркий тренд, и мы его будем развивать в разных сценариях, — сказал он.

По словам Семенова, бизнес заинтересован в таком решении, так как оно ускорит процесс покупки и снизит нагрузку на персонал. Главное преимущество — система надежно ограничит доступ несовершеннолетних к запрещенным товарам, а взрослым больше не придется носить с собой документы.

Пилотный проект стартует на кассах самообслуживания, но в перспективе технологию внедрят в обычных магазинах и даже на маркетплейсах. Это следующий шаг в развитии цифровых сервисов после Единой биометрической системы, которая уже используется в банках и на «Госуслугах».

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что тотальный сбор биометрических данных у мигрантов необходимо осуществлять сразу же на госгранице, а не спустя недели. Так он прокомментировал требование президента России Владимира Путина усилить миграционный контроль с помощью современных инструментов.