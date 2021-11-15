Россияне смогут доехать от Петербурга до Севастополя без светофоров

Глава Росавтодора Вячеслав Петушенко доложил президенту России Владимиру Путину о планах на дорожное строительство в России. Так, к концу 2023 года будет достроена первая трасса, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, без единого перекрёстка, пишет «Интерфакс».

Петушенко назвал строительство трассы главным успехом госкомпании за последние годы и напомнил, что более 606 километров дороги были сданы два года назад. Он подчеркнул, что сейчас скорость движения на трассе составляет 130 км/ч, время в дороге — около пяти часов. Завершить строительство трассы без перекрёстков планируется к концу 2023 года.

Также к 2024-му планируется решить проблему беспрепятственного проезда по автомобильному маршруту от Санкт-Петербурга до Севастополя. Для этого необходимо достроить дороги в обход Ростова и Краснодара.

Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне, — отметил глава Росавтодора.

Ранее сообщалось, что строительство участка трассы М-11 «Нева» в обход Твери планируется завершить в 2027 году. Минтранс предложил официально утвердить эти сроки в Транспортной стратегии страны, рассчитанной на период до 2030 года. В итоге было принято решение построить четырёхполосный участок длиной более 60 километров, по которому можно будет развивать скорость 130 км/ч.