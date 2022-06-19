Россияне смогут бесплатно пожить в новостройках Компания «Этажи» анонсировала возможность «тест-драйва» новых квартир

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Квартира в новостройке

Жители регионов России смогут провести «тест-драйв» квартир, которые планируют приобрести, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, передает газета «Известия». Он отметил, что в ближайшее время может появиться возможность временно пожить в выбранной квартире перед покупкой.

Потенциальные покупатели смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района, — сообщил Зайцев.

Президент России Владимир Путин ранее предложил снизить ставку льготной ипотеки до 7%. Также президент уточнил, что срок действия программы остается прежним — до конца текущего года. Известно, что максимальные суммы кредитов также останутся прежними — 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для регионов.