Россияне смогут бесплатно газифицировать свои участки с помощью «Госуслуг»

У россиян появится возможность бесплатно подключить свои земельные участки к снабжению газом через портал госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, анонсированной президентом в ежегодном послании Федеральному собранию, смогут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате — через портал госуслуг. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в официальном заявлении.

Согласно нововведениям, перечень услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре, будет расширен: это облегчит госучреждениям задачу по управлению услугами, которыми пользуются граждане. Более того, заявка на подключение газа будет сразу направляться соответствующему оператору, который занимается вопросом обеспечения газом на выделенном участке.

Ранее стало известно, что программа бесплатной газификации российских граждан будет полноценно запущена к 1 января 2022 года.