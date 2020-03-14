https://static.news.ru/photo/59c7c11e-65e9-11ea-8d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Тест-системами, выявляющими коронавирус нового типа, обеспечены все регионы РФ. Их разработкой занимается научный центр «Вектор».

Граждане страны по состоянию на 14 марта 2020 года сделали около 95 тысяч тестов на COVID-19. Анализы сдают туристы, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидситуацией, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

По последним данным, к 14 марта в России был выявлен 51 случай заболевания COVID-2019, заболевшие жители Кемерово увеличили это число до 53. Шесть человек уже выздоровели, погибших от инфекции в РФ до сих пор не было.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.