Россияне считают поезд самым безопасным видом транспорта

https://static.news.ru/photo/1dc6841a-5180-11eb-aaae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян считают, что путешествовать безопаснее всего на поезде. Об этом стало известно после обнародования результатов опроса, который провели специалисты сервиса для путешествий.

Большая часть респондентов (47%) заявили, что безопаснее всего ехать куда-то на поезде. На втором месте расположился самолёт. Воздушные суда самым безопасным видом транспорта назвали 35% участников опроса.

Следом за самолётом идёт личный автомобиль. Данный вид транспорта набрал 6% голосов. Считают наиболее безопасным способом путешествия поездку на автобусе 2% россиян. За такси и водный транспорт проголосовали по 1% респондентов.

Кроме того, 8% участников опроса заявили, что путешествие любым способом может быть опасным. Исследование проводилось среди 1,2 тысячи человек, передаёт телеканал RT.

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