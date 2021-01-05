Россияне с 1 января обязаны сообщать о поджогах и мусоре в лесах

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Правительство России приняло постановление, обязывающее граждан страны сообщать органам власти о замеченных в лесах кучах мусора и поджогах. Оно заработало с 1 января 2021 года.

Граждане при пребывании в лесах обязаны: д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, об имеющихся фактах поджога или захламления лесов, — цитирует РИА Новости постановление кабмина.

В постановлении перечислены органы государственной власти и местного самоуправления, в которые следует обращаться россиянам при выявлении фактов «поджога или захламления лесов».

Постановление в текущей редакции будет действовать как минимум до 1 января 2027 года. В документе также вводится запрет на «огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков» в случаях, когда «граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк».

Как писал NEWS.ru, в МЧС разработали законопроект об уголовной ответственности за лесные пожары. Она может быть ужесточена.

Документ предполагает изменения в статью 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Первая часть статьи может быть дополнена, тогда уголовная ответственность будет наступать не только за уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнём, но и за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах.

Штраф предложено установить в размере от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200–400 тысяч. Максимальная ответственность также ужесточена — лишение свободы на срок до четырёх лет вместо трёх.