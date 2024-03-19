Россияне с приходом весны скупают антистресс-игрушки и успокоительные «Газета.Ru»: продажи антистресс-игрушек в феврале — марте выросли в 1,5 раза

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Во второй половине февраля — первой половине марта в России в полтора раза выросли продажи антистресс-игрушек, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах. Согласно ему, более чем на треть увеличился спрос на БАДы, в частности на успокоительные безрецептурные средства.

Как показал опрос более трех тысяч селлеров российского e-com, с 19 февраля по 17 марта продажи БАДов выросли на 37% год к году. Наиболее активными темпами рос спрос на витаминно-минеральные комплексы (+39% год к году) и безрецептурные успокоительные (+38%). Чуть менее активными темпами росли продажи препаратов для поддержания качества кожи, ногтей и волос (+36%), препаратов для профилактики заболеваний суставов (34%), для укрепления нервной системы и работы мозга (+31%), а также для поддержания работы ЖКТ (+28%), — говорится в сообщении.

Отмечается, что активнее всего БАДы продавались в Санкт-Петербурге (+40%), успокоительные — в Москве (+44%). Продажи антистресс-игрушек в целом выросли на 53%. Среди них — кинетические игрушки, компактные массажеры, мялки, пазлы, пупырки, магниты. Самые активные продажи зафиксированы в Саратовской (+59%) и Воронежской (+59%) областях.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что антистрессовые игрушки могут помочь справиться с повышенной тревожностью. Кроме того, по словам медика, полезными могут быть уборка квартиры, мытье посуды и дыхательные практики. По ее словам, все эти методы тесно связаны с естественной реакцией организма, получившей название «бей или беги».