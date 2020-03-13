https://static.news.ru/photo/450bbf28-6535-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dona, S./Arco Images GmbH/Global Look Press

Круизный лайнер Costa Magica всё ещё стоит у берегов острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения о наличии коронавирусной инфекции. Одна из российских пассажирок судна отметила, что у части попутчиков были признаки ОРВИ.

Россиянка Анастасия рассказала РБК, что маршрут лайнера включал посещение многих островов, но с 6 марта Costa Magica почти никуда не пустили. Исключением стал остров Сен-Мартен.

Конечно, все недовольны, французы периодически устраивают собрания, требуют свободы. Капитан сообщает, что делает всё возможное, чтобы высадить всех в Гваделупе 13 марта, — сообщила Анастасия.

Пассажирка добавила, что, помимо людей с симптомами ОРВИ, на борту также много итальянцев.

На Барбадосе приезжали медики, брали пробы у тех, кто простудился, они отрицательные на COVID-2019. Повторно приезжали вчера врачи с Мартиники. Про результаты этих анализов нам ничего не сказали пока, — рассказала женщина.

Ещё один россиянин на борту лайнера — Олег Овчинников — рассказал изданию, что на берег Мартиники смогли сойти жители острова.

Круиз остановлен, мы находимся в порту. Здесь. рядом с лайнером, разбили палаточный лагерь медицинские работники, чтобы выгрузить пассажиров, которые живут на Мартинике. Всех остальных ждёт карантин двухнедельный, — резюмировал мужчина.

Как передавал NEWS.ru, всего на остановленном у Мартиники судне находятся 20 россиян. Из-за нештатной ситуации они уже пропустили свои вылеты домой. Граждане РФ должны были высадиться в Гваделупе, однако региональные власти французского заморского департамента не разрешили остановку в порту, заподозрив наличие коронавируса у пяти пассажиров.

